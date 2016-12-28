Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО - исследование

"Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы "за", 23% - "против" (6% не определились)", - говорится в результатах исследования.

Кроме того отмечается, что население считает вступление в НАТО основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% населения).

Как сообщал УНН, украинская сторона уже выполнила 120 критериев НАТО.