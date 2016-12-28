Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, 71% украинцев проголосовали бы положительно. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы "за", 23% - "против" (6% не определились)", - говорится в результатах исследования.
Кроме того отмечается, что население считает вступление в НАТО основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% населения).
Как сообщал УНН, украинская сторона уже выполнила 120 критериев НАТО.