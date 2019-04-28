Більш 7,7 тис. осіб евакуйовано в Квебеку через повені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Понад 7,7 тис. осіб були змушені покинути свої будинки в канадській провінції Квебек через розлив річок, викликаного весняною повінню. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.
"Ніхто не постраждав, всі люди знаходяться в безпеці, і це найголовніше", - заявила міністр громадської безпеки регіону Женев'єв Гибо.
Зокрема, кілька тисяч осіб отримали наказ на негайну евакуацію в місті Сен-Март-сюр-ле-Лак, що знаходяться в 50 км на схід від Монреаля, де вода прорвала дамбу.
Раніше також повідомлялося про загрозу прориву дамби на річці Руж приблизно в 140 км на захід від Монреаля. З небезпечної місцевості були вивезені близько 250 мешканців. На даний момент відомо, що від розливу річок в Квебеку постраждали понад 5,5 тис. житлових будинків.
Нагадаємо, через повені режим надзвичайного стану оголошено в другому за величиною місті Канади Монреалі, розташованому в провінції Квебек. В результаті стихійного лиха тут загинула жінка, її машину з дороги змили потоки води. Повені торкнулися понад п'ять з половиною тисяч будинків, евакуйовано більше 1000 осіб.