Білоцерковець: місто впроваджує нову доступну для киян програму співфінансування ремонту будинків

“З бюджету Києва на 2019 рік планується виділити 100 мільйонів гривень на програму енергоефективності 70/30. Це вдвічі більше, ніж цього року, коли було виділено 50 мільйонів. 70/30 передбачає виконання енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ та ЖБК, коли 70% вартості робіт оплачує місто, а 30% збирають мешканці”, — написав парламентар.

За його словами, за три роки роботи програма вже неабияк показала свою ефективність.

“Так, жителі одного з будинків на проспекті Перемоги у межах дії програми встановили індивідуальний тепловий пункт. Внаслідок цього вартість опалення зменшилась на 60%, а витрачені гроші повернулися мешканцям будинку менш ніж за один опалювальний сезон. І це при тому, що зазначеному будинку майже 50 років!” — відзначив народний депутат.

Політик повідомив, що й це не межа, адже цього року створена ще одна, нова програма капітальних ремонтів багатоквартирних будинків будь-якої форми управління.

“Це створює більше можливостей для мешканців, адже діє для будинків, де немає ОСББ чи ЖБК. Крім того, важливо, що більш гнучкою та доступною для киян є пропорція фінансування: модернізація та заміна ліфтів — 95% міський бюджет та 5% коштів мешканців, капітальний ремонт покрівель — 90% міський бюджет та 10% коштів мешканців, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж — 85% міський бюджет та 15% коштів мешканців”, — підкреслив Дмитро Білоцерковець.

Він відзначив, що на цю програму в бюджеті міста-2019 закладається фінансування в розмірі 30 мільйонів гривень.

“Об’єм фінансування цих двох програм є лише початком! Місто готове й надалі, за умови коригування, наповнювати їх додатковим фінансуванням, якщо буде попит з боку мешканців будинків, в чому особисто я не сумніваюсь”, — резюмував парламентар.