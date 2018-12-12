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Белоцерковец: город внедряет новую доступную для киевлян программу софинансирования ремонта домов

Киев • УНН

 • 5763 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Киевская городская государственная администрация внедряет новую доступную для киевлян программу софинансирования ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец на странице в социальной сети Facebook .

Белоцерковец: город внедряет новую доступную для киевлян программу софинансирования ремонта домов

"Из бюджета Киева на 2019 планируется выделить 100 000 000 гривен на программу энергоэффективности 70/30. Это вдвое больше, чем в этом году, когда было выделено 50000000. 70/30 предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК, когда 70% стоимости работ оплачивает город, а 30% собирают жители ", - написал парламентарий.

По его словам, за три года работы программа уже изрядно показала свою эффективность.

"Так, жители одного из домов на проспекте Победы в рамках действия программы установили индивидуальный тепловой пункт. В результате стоимость отопления уменьшилась на 60%, а потраченные деньги вернулись жителям дома менее чем за один отопительный сезон. И это при том, что указанном доме почти 50 лет! ", - отметил народный депутат.

Политик сообщил, что и это не предел, ведь в этом году создана еще одна, новая программа капитальных ремонтов многоквартирных домов любой формы управления.

"Это создает больше возможностей для жителей, ведь действует для домов, где нет ОСМД или ЖСК. Кроме того, важно, что более гибкой и доступной для киевлян является пропорция финансирования: модернизация и замена лифтов - 95% городской бюджет и 5% средств жителей, капитальный ремонт кровель - 90% городской бюджет и 10% средств жителей, ремонт и замена внутридомовых инженерных сетей - 85% городской бюджет и 15% средств жителей ", - подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что на эту программу в бюджете города-2019 закладывается финансирование в размере 30000000 гривен.

"Объем финансирования этих двух программ является только началом! Город готов и в дальнейшем, при условии корректировки, наполнять их дополнительным финансированием, если будет спрос со стороны жителей домов, в чем лично я не сомневаюсь ", - резюмировал парламентарий.

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