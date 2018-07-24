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Білоцерковець: Київ не зменшуватиме кількість точок, які дійсно торгуватимуть пресою

Білоцерковець: Київ не зменшуватиме кількість точок, які дійсно торгуватимуть пресою

Київ • УНН

 • 4812 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Столична влада не зменшуватиме кількість точок продажу, які дійсно торгуватимуть друкованою пресою. Про це повідомив народний депутат України від "УДАРу", радник мера Києва Дмитро Білоцерковець, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

Так, за його словами, у столиці виникла ситуація, коли протягом останніх кількох років зменшується фактичний продаж друкованих видань в МАФах приватного підприємства "Агентство Союздрук", яких у місті більше 200 у найвигідніших локаціях з точки зору трафіку.

"Все це відбувається через жагу підвищення прибутку власників цього підприємства. Спочатку частину вітрини прибрали під інші товари, а тепер взагалі почали масово продавати цигарки, а десь навіть і алкоголь, відмовившись в багатьох місцях від преси взагалі. У тих же точках, де вона залишилася, іноді можна побачити буквально кілька журналів і газет", - написав нардеп.

Білоцерковець пояснив, що для точок з продажу преси наразі міська влада пропонує пільгові умови роботи: вони сплачують до бюджету міста від 2 до 3,5 тисяч гривень на рік. Коли МАФи, які торгують цигарками, повинні сплачувати від 18 тисяч гривень на рік до міського бюджету.

Нардеп підкреслив, що у місті визначена фіксована кількість місць під МАФи з функціональним призначенням "продаж друкованих видань", кількість яких столична влада не збирається зменшувати.

Він зауважив, що власники підприємства "Союздрук" вступили в змову з одним з монополістів-дистриб'юторів ринку продажу цигарок, користуючись перевагами, які має приватна компанія – мінімальні сплати до міського бюджету та локації з великим трафіком. "Що може бути краще для того, щоб отримати одну з найбільших мереж продажу сигарет? У підсумку на виході ми отримали "сигаретного монстра" замість низькорентабельного продажу преси", - зауважив Білоцерковець.

Підтвердженням факту змови депутат називає той факт, що за останній рік офіційно власники "Союздруку" змінили функціональне призначення з продажу преси на продаж цигарок у 8 МАФах, після чого в них припинили продавати пресу.

Також було отримано близько трьох десятків заявок від "Союздруку" з вимогою змінити функціональне призначення "продаж друкованих видань" на "продаж цигарок". Та кілька десятків заявок щодо зміни призначення "продаж друкованих видань" для облаштування у таких кіосках пунктів харчування.

"Після відмови в зміні функціоналу представники "Союздруку" з подачі одного з монополістів дистриб'юторства цигарок розпочали погрожувати чиновникам і організували інформаційну кампанію, спрямовану проти бажання міста зберегти пункти продажу друкованих видань. Паралельно вони продовжували незаконно торгувати цигарками замість газет", - пояснив радник мера столиці.

За словами Білоцерковця, у зв’язку з фіксацією незаконного продажу цигарок, столична влада вимагала від компанії "Союздрук" виправити ситуацію. Оскільки цього не сталося, декільком МАФам було анулювано дозвільні документи та демонтовано відповідні кіоски з продажу друкованих видань.

"Оскільки ситуація не змінювалася, дійсно декільком МАФам профільна комісія КМДА анулювала дозвільні документи і демонтувала ці кіоски в надії, що це змусить власників "Союздруку" відмовитися від ліквідації продажу друкованих видань. Замість цього сигаретний монополіст разом з власниками "Союздруку" почали масову інформаційну кампанію. Наприклад, повісили на всі свої МАФи повідомлення про те, що нібито всі ці кіоски будуть демонтовані", - стверджує депутат.

"Найцікавіше, що вони не соромляться говорити чиновникам про те, що як тільки місто піде їм на поступки і дозволить закрити пункти продажу газет і перепрофілювати їх у сигаретні лавки, вони припинятть фінансувати "інформаційну війну. Хочу їм відповісти. Місто не піддасться на шантаж! Якщо ви не в змозі займатися своєю заявленою діяльністю, то це повинні робити інші на підставі справедливо організованого конкурсу", - підсумував він.

Разом з тим, Білоцерковець запевнив, що міська влада не зменшуватиме кількість точок продажу друкованих видань та наразі розробляє систему доступу друкованих ЗМІ безпосередньо до покупця, без впливу на них монополіста "Союздрук".

"Місто проти зменшення кількості точок з продажу друкованих видань. Їх буде стільки ж, скільки є сьогодні", - додав він.

Також депутат опублікував фото, які підтверджують факт продажу цигарок замість друкованих видань. Та прикріпив копії поданих "Союздруком" заявок на зміну функціонального призначення на продаж цигарок і пункти швидкого харчування.

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