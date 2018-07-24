Белоцерковец: Киев не уменьшать количество точек, которые действительно будут торговать прессой

Так, по его словам, в столице возникла ситуация, когда в течение последних нескольких лет уменьшается фактическая продажа печатных изданий в МАФах частного предприятия "Агентство Союзпечать", которых в городе более 200 в выгодных локациях с точки зрения трафика.

"Все это происходит из-за жажды повышение прибыли владельцев этого предприятия. Сначала часть витрины убрали под другие товары, а теперь вообще начали массово продавать сигареты, а где-то даже и алкоголь, отказавшись во многих местах от прессы вообще. В тех же точках, где она осталась , иногда можно увидеть буквально несколько журналов и газет ", - написал нардеп.

Белоцерковец объяснил, что для точек по продаже прессы пока городские власти предлагают льготные условия работы: они платят в бюджет города от 2 до 3500 гривен в год. Когда МАФы, которые торгуют сигаретами, должны платить от 18 000 гривен в год в городской бюджет.

Нардеп подчеркнул, что в городе определена фиксированная количество мест под МАФы с функциональным назначением "продажа печатных изданий", количество которых столичная власть не собирается уменьшать.

Он отметил, что владельцы предприятия "Союзпечать" вступили в сговор с одним из монополистов-дистрибьюторов рынка продажи сигарет, пользуясь преимуществами, которые имеет частная компания - минимальные уплаты в городской бюджет и локации с большим трафиком. "Что может быть лучше для того, чтобы получить одну из крупнейших сетей продажи сигарет? В итоге на выходе мы получили" сигаретного монстра "вместо низкорентабельного продажи прессы", - отметил Белоцерковец.

Подтверждением факта сговора депутат называет тот факт, что за последний год официально владельцы "Союзпечати" изменили функциональное назначение по продаже прессы на продажу сигарет в 8 МАФах, после чего в них прекратили продавать прессу.

Также было получено около трех десятков заявок от "Союзпечати" с требованием изменить функциональное назначение "продажа печатных изданий" на "продажу сигарет". И несколько десятков заявок по изменению назначения "продажа печатных изданий" для обустройства в таких киосках пунктов питания.

"После отказа в изменении функционала представители" Союзпечати "с подачи одного из монополистов дистрибьюторства сигарет начали угрожать чиновникам и организовали информационную кампанию, направленную против желания города сохранить пункты продажи печатных изданий. Параллельно они продолжали незаконно торговать сигаретами вместо газет", - пояснил советник мэра столицы.

По словам Белоцерковцем, в связи с фиксацией незаконной продажи сигарет, столичная власть требовала от компании "Союзпечать" исправить ситуацию. Поскольку этого не произошло, нескольким МАФам были аннулированы разрешительные документы и демонтировано соответствующие киоски по продаже печатных изданий.

"Поскольку ситуация не менялась, действительно нескольким МАФам профильная комиссия КГГА аннулировала разрешительные документы и демонтировали эти киоски в надежде, что это заставит владельцев" Союзпечати "отказаться от ликвидации продажи печатных изданий. Вместо этого сигаретный монополист вместе с владельцами" Союзпечати "начали массовую информационную кампанию . Например, повесили на свои МАФы сообщение о том, что якобы все эти киоски будут демонтированы ", - утверждает депутат.

"Самое интересное, что они не стесняются говорить чиновникам о том, что как только город пойдет им на уступки и позволит закрыть пункты продажи газет и перепрофилировать их в сигаретные скамейки, они припинятть финансировать" информационную войну. Хочу им ответить. Город не поддастся на шантаж! Если вы не в состоянии заниматься своей заявленной деятельностью, то это должны делать другие на основании справедливо организованного конкурса ", - подытожил он.

Вместе с тем, Белоцерковец заверил, что городские власти не уменьшать количество точек продаж печатных изданий и сейчас разрабатывает систему доступа печатных СМИ непосредственно к покупателю, без влияния на них монополиста "Союзпечать".

"Город против уменьшения количества точек по продаже печатных изданий. Их будет столько же, сколько сегодня", - добавил он.

Также депутат опубликовал фото, подтверждающие факт продажи сигарет вместо печатных изданий. И прикрепил копии поданных "Союзпечать" заявок на изменение функционального назначения на продажу сигарет и пункты быстрого питания.