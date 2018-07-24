Белоцерковец: Киев не уменьшать количество точек, которые действительно будут торговать прессой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Столичная власть не уменьшать количество точек продаж, которые действительно будут торговать печатной прессой. Об этом сообщил народный депутат Украины от "УДАРа", советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
Так, по его словам, в столице возникла ситуация, когда в течение последних нескольких лет уменьшается фактическая продажа печатных изданий в МАФах частного предприятия "Агентство Союзпечать", которых в городе более 200 в выгодных локациях с точки зрения трафика.
"Все это происходит из-за жажды повышение прибыли владельцев этого предприятия. Сначала часть витрины убрали под другие товары, а теперь вообще начали массово продавать сигареты, а где-то даже и алкоголь, отказавшись во многих местах от прессы вообще. В тех же точках, где она осталась , иногда можно увидеть буквально несколько журналов и газет ", - написал нардеп.
Белоцерковец объяснил, что для точек по продаже прессы пока городские власти предлагают льготные условия работы: они платят в бюджет города от 2 до 3500 гривен в год. Когда МАФы, которые торгуют сигаретами, должны платить от 18 000 гривен в год в городской бюджет.
Нардеп подчеркнул, что в городе определена фиксированная количество мест под МАФы с функциональным назначением "продажа печатных изданий", количество которых столичная власть не собирается уменьшать.
Он отметил, что владельцы предприятия "Союзпечать" вступили в сговор с одним из монополистов-дистрибьюторов рынка продажи сигарет, пользуясь преимуществами, которые имеет частная компания - минимальные уплаты в городской бюджет и локации с большим трафиком. "Что может быть лучше для того, чтобы получить одну из крупнейших сетей продажи сигарет? В итоге на выходе мы получили" сигаретного монстра "вместо низкорентабельного продажи прессы", - отметил Белоцерковец.
Подтверждением факта сговора депутат называет тот факт, что за последний год официально владельцы "Союзпечати" изменили функциональное назначение по продаже прессы на продажу сигарет в 8 МАФах, после чего в них прекратили продавать прессу.
Также было получено около трех десятков заявок от "Союзпечати" с требованием изменить функциональное назначение "продажа печатных изданий" на "продажу сигарет". И несколько десятков заявок по изменению назначения "продажа печатных изданий" для обустройства в таких киосках пунктов питания.
"После отказа в изменении функционала представители" Союзпечати "с подачи одного из монополистов дистрибьюторства сигарет начали угрожать чиновникам и организовали информационную кампанию, направленную против желания города сохранить пункты продажи печатных изданий. Параллельно они продолжали незаконно торговать сигаретами вместо газет", - пояснил советник мэра столицы.
По словам Белоцерковцем, в связи с фиксацией незаконной продажи сигарет, столичная власть требовала от компании "Союзпечать" исправить ситуацию. Поскольку этого не произошло, нескольким МАФам были аннулированы разрешительные документы и демонтировано соответствующие киоски по продаже печатных изданий.
"Поскольку ситуация не менялась, действительно нескольким МАФам профильная комиссия КГГА аннулировала разрешительные документы и демонтировали эти киоски в надежде, что это заставит владельцев" Союзпечати "отказаться от ликвидации продажи печатных изданий. Вместо этого сигаретный монополист вместе с владельцами" Союзпечати "начали массовую информационную кампанию . Например, повесили на свои МАФы сообщение о том, что якобы все эти киоски будут демонтированы ", - утверждает депутат.
"Самое интересное, что они не стесняются говорить чиновникам о том, что как только город пойдет им на уступки и позволит закрыть пункты продажи газет и перепрофилировать их в сигаретные скамейки, они припинятть финансировать" информационную войну. Хочу им ответить. Город не поддастся на шантаж! Если вы не в состоянии заниматься своей заявленной деятельностью, то это должны делать другие на основании справедливо организованного конкурса ", - подытожил он.
Вместе с тем, Белоцерковец заверил, что городские власти не уменьшать количество точек продаж печатных изданий и сейчас разрабатывает систему доступа печатных СМИ непосредственно к покупателю, без влияния на них монополиста "Союзпечать".
"Город против уменьшения количества точек по продаже печатных изданий. Их будет столько же, сколько сегодня", - добавил он.
Также депутат опубликовал фото, подтверждающие факт продажи сигарет вместо печатных изданий. И прикрепил копии поданных "Союзпечать" заявок на изменение функционального назначения на продажу сигарет и пункты быстрого питания.