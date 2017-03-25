Білоруського опозиціонера В.Некляєва відправили до ізолятора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Затриманий в ніч з 24 на 25 лідер білоруської опозиції і колишній кандидат у президенти Володимир Некляєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Про це повідомила його дружина Ольга Некляєва, передає УНН з посиланням на “Радыё Свабода”.
“З інтернету відомо, що його вночі зняли з поїзда. Зараз він знаходиться ізоляторі тимчасового утримання Ленінського ОВС в Бресті”, — сказала О.Некляєва.
Останній раз вона розмовляла з чоловіком ввечері 24 березня.
“Його зняли з поїзда, коли він вчора повертався до Білорусі з Польщі. Мені офіційно ніхто не дзвонив. Це те, що ми дізнаємося самі”, — зазначила О.Некляєва.
Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі в ніч на суботу, 25 березня, затримали В.Некляєва, одного з лідерів опозиційного Білоруського національного конгресу.