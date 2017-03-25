Белорусского оппозиционера В.Некляева отправили в изолятор

"Из интернета стало известно, что его ночью сняли с поезда. Сейчас он находится изоляторе временного содержания Ленинского ОВД в Бресте", - сказала О.Некляева.

Последний раз она разговаривала с мужем вечером 24 марта.

"Его сняли с поезда, когда он вчера возвращался в Беларусь из Польши. Мне официально никто не звонил. Это то, что мы узнаем сами ", - отметила О.Некляева.

Напомним, правоохранительные органы Беларуси в ночь на субботу, 25 марта, задержали В.Некляева, одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса.