Білоруські суди взяли під арешт кількох учасників протестів

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Трьом активісткам екологічних організацій, затриманим за участь в акціях протесту проти декрету про “дармоїдство”, суд у Мінську присудив сьогодні 12, 13 і 14 діб арешту, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, вранці до трьох районних судів білоруської столиці доставили 47 протестувальників. Адміністративні справи затриманих за участь у “Маршах недармоїдів” сьогодні розглядалися також у Могильові та Гродно.

Перші вироки Первомайський районний суд Мінська виніс учора ввечері, незабаром після закінчення маршу. За даними правозахисного центру “Весна”, Сергія Мацкойтя і Євгена Дятковського засудили до 15 діб арешту, Єлизавету Прокопчик, яка нібито нецензурно висловлювалася і не реагувала на зауваження ОМОНу — на 13 діб. Свідками у всіх справах виступали омонівці.

Крім того, 15 діб арешту отримав росіянин Павло Марков, якого звинуватили в непокорі вимогам співробітника міліції і порушенні порядку організації та проведення масових заходів. П.Марков своєї провини не визнав і оголосив голодування. За його словами, він був у Мінську проїздом і не брав участі в жодних акціях. Його затримали в тролейбусі разом з усіма, хто там був, не пред’явивши ніяких вимог. У суді П.Марков дізнався з протоколу, що він нібито брав участь у марші і був у масці.

За даними “Весни”, по всій країні були затримані понад 50 осіб.

Загалом в акціях протесту проти декрету “Про запобігання соціальному утриманству” в трьох містах Білорусі 15 березня брали участь близько чотирьох тисяч людей.

За перші два тижні березня правозахисники нарахували понад 160 випадків затримань громадян за участь у маніфестаціях.

Нагадаємо, протести проти президентського декрету, який передбачає запровадження податку з непрацюючих громадян, не вщухають у Білорусі вже цілий місяць.

10 березня після протестної акції суд заарештував на 15 діб голову руху “За свободу” Юрія Губаревича та лідера Об’єднаної громадянської партії Анатолія Лебедька. 12 березня був також затриманий один із лідерів християнських демократів Павло Северинець.

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