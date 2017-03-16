Белорусские суды взяли под арест нескольких участников протестов

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Трех активисток экологических организаций, задержанных за участие в акциях протеста против декрета о "тунеядстве", суд в Минске приговорил сегодня на 12, 13 и 14 суток ареста, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, утром в трех районных судах белорусской столицы доставили 47 протестующих. Административные дела задержанных за участие в "Марше недармоидив" сегодня рассматривались также в Могилеве и Гродно.

Первые приговоры Первомайский районный суд Минска вынес вчера вечером, вскоре после окончания марша. По данным правозащитного центра "Весна", Сергея Мацкойтя и Евгения Дятковського приговорили к 15 суткам ареста, Елизавету Прокопчик, якобы нецензурно выражалась и не реагировала на замечания ОМОНа - на 13 суток. Свидетелями во всех делах выступали омоновцы.

Кроме того, 15 суток ареста получил россиянин Павел Марков, которого обвинили в неповиновении требованиям сотрудника милиции и нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. П.Марков своей вины не признал и объявил голодовку. По его словам, он был в Минске проездом и не участвовал ни в каких акциях. Его задержали в троллейбусе вместе со всеми, кто там был, не предъявив никаких требований. В суде П.Марков узнал из протокола, что он якобы участвовал в марше и был в маске.

По данным "Весны", по всей стране были задержаны более 50 человек.

Всего в акциях протеста против декрета "О предотвращении социального иждивенчества" в трех городах Беларуси 15 марта участвовали около четырех тысяч человек.

За первые две недели марта правозащитники насчитали более 160 случаев задержаний граждан за участие в манифестациях.

Напомним, протесты против президентского декрета, предусматривающий введение налога с неработающих граждан, не утихают в Беларуси уже целый месяц.

10 марта после акции протеста суд арестовал на 15 суток голову движения "За свободу" Юрия Губаревич и лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. 12 марта был также задержан один из лидеров христианских демократов Павел Северинец.

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