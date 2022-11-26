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Білоруські прикордонники перекинули Україні групу нелегальних мігрантів

Білоруські прикордонники перекинули Україні групу нелегальних мігрантів

Київ • УНН

 • 52192518 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. На північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники. Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами.

"До таких провокацій прикордонники України спільно з іншими правоохоронними органами готувались ще з минулого року, хоч найбільше потерпають від цього країни ЄС. Неодноразово наголошувалося, що суміжна країна може в будь-який момент направити потоки мігрантів в напрямку України. Примітно, що мігрантам активно в незаконних подорожах сприяють білоруські прикордонники та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що групу нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні затримали прикордонники Житомирського загону.

Під час виконання завдань військовослужбовці Державної прикордонної служби помітили доріжку слідів, що вела з території білорусі і відразу виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Як повідомили затримані чоловіки, територією білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби рб. Далі їм вказали в якому напрямку мігранти мають прямувати. Поряд з цим, також перебуваючи в білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування. Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців.

Цитата

"Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців. Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками. Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі", - йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо 

Як інформував Генштаб ЗСУ, не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території росії та білорусі.

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