Белорусские пограничники перебросили Украине группу нелегальных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На северной границе Украины задержана группа нелегальных мигрантов, которых до границы доставили белорусские пограничники. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами.
"К таким провокациям пограничники Украины совместно с другими правоохранительными органами готовились еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС. Неоднократно отмечалось, что сопредельная страна может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины. Примечательно, что мигрантам активно в незаконных путешествиях содействуют белорусские пограничники и правоохранители", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии на государственной границе была задержана пограничниками Житомирского отряда.
Во время выполнения задач военнослужащие Государственной пограничной службы заметили дорожку следов, ведущую с территории беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как в дальнейшем выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.
Как сообщили задержанные мужчины, по территории беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы рб. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать. Наряду с этим, также находясь в беларуси, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении. Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев.
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"Со слов путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей. Однако длинной путешествие у мигрантов не удалась, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками. Сейчас с задержанными нелегалами проводятся соответствующие меры проверки и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком путешествии", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Напомним
Как информировал Генштаб ВСУ, не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории россии и беларуси.