Белорусские пограничники перебросили Украине группу нелегальных мигрантов

Детали

беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами.

"К таким провокациям пограничники Украины совместно с другими правоохранительными органами готовились еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС. Неоднократно отмечалось, что сопредельная страна может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины. Примечательно, что мигрантам активно в незаконных путешествиях содействуют белорусские пограничники и правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии на государственной границе была задержана пограничниками Житомирского отряда.

Во время выполнения задач военнослужащие Государственной пограничной службы заметили дорожку следов, ведущую с территории беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как в дальнейшем выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.

Как сообщили задержанные мужчины, по территории беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы рб. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать. Наряду с этим, также находясь в беларуси, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении. Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев.

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"Со слов путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей. Однако длинной путешествие у мигрантов не удалась, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками. Сейчас с задержанными нелегалами проводятся соответствующие меры проверки и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком путешествии", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Напомним

Как информировал Генштаб ВСУ, не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории россии и беларуси.