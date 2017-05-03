Білорусів не допустили до ремонту українських доріг всупереч запрошенню Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Через тиждень після обіцянки Президента України Петра Порошенка налагодити міжнародне співробітництво з Білоруссю в дорожній сфері, Служба автомобільних доріг у Волинській області відмовила білоруській компанії в участі у тендері щодо ремонту доріг, повідомляє УНН з посиланням на ProZorro.
Згідно з даними сайту публічних закупівель, тендер був оголошений на поточний ремонт дороги державного значення Н-17 Устилуг-Луцьк-Рівне на ділянці 13+420 - 35+000 вартістю більше 240 млн грн.
Заявки на участь подали українські компанії "Луцькавтодор-Сервіс" і "Автомагістраль-Південь", а також білоруська компанія ПАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест".
Остання входить в найбільший будівельний холдинг Білорусі - "Белавтодор". Згідно з інформацією на сайті компанії, ПАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест" було засновано в 1968 році, а на сьогоднішній день у штаті компанії налічується понад 600 фахівців в дорожній сфері.
Незважаючи на це, Служба автомобільних доріг у Волинській області відмовила білоруській компанії брати участь в тендері з низки формальних причин. Зокрема, однією з умов тендеру була наявність досвіду ремонту доріг державного значення або доріг країн Європейського Союзу, проведених протягом одного календарного року.
Надані білорусами документи про те, що вони ремонтували в Білорусі дорогу республіканського значення протягом двох років (2015-2016) не влаштували Службу автомобільних доріг у Волинській області, і були ними розцінені як такі, що суперечать тендерній документації.
Разом з тим, до тендеру допущені компанія колишнього очільника Служби автомобільних доріг у Волинській області - "Луцькавтодор-сервіс", яка нині намагається стягнути з бюджету близько 30 млн грн за невиконані роботи
і компанія "Автомагістраль-Південь", викрита ще в 2013 році фіскальною службою в фінансових махінаціях під час дорожніх робіт.