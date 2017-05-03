Белорусов не допустили к ремонту украинских дорог вопреки приглашению Президента

Согласно данным сайта публичных закупок, тендер был объявлен на текущий ремонт дороги государственного значения Н-17 Устилуг-Луцк-Ровно на участке 13+420 − 35+000 стоимостью более 240 млн грн.

Заявки на участие подали украинские компании “Луцкавтодор-Сервис” и “Автомагистраль-Юг”, а также белорусская компания ПАО “Дорожно-строительный трест №4 г.Брест”.

Последняя входит в крупнейший строительный холдинг Белоруссии — “Белавтодор”. Согласно информации на сайте компании, ПАО “Дорожно-строительный трест №4 г.Брест” было основано в 1968 году, а на сегодняшний день штат компании состоит из более 600 специалистов в дорожной сфере.

Несмотря на это, Служба автомобильных дорог в Волынской области отказала белорусской компании участвовать в тендере по ряду формальных причин. В частности, одним из условий тендера было наличие опыта ремонта дорог государственного значения или дорог стран Европейского Союза, произведенных в течении одного календарного года.

Предоставленные белорусами документы о том, что они ремонтировали в Белоруссии дорогу республиканского значения на протяжении двух лет (2015-2016) не устроили Службу автомобильных дорог в Волынской области, и были ими расценены как такие, что противоречат тендерной документации.

Вместе с тем, к тендеру допущены компания бывшего главы Службы автомобильных дорог в Волынской области — “Луцкавтодор-сервис”, которая нынче пытается взыскать с бюджета около 30 млн грн за невыполненные работы

и компания “Автомагистраль-Юг”, уличенная еще в 2013 году фискальной службой в финансовых махинациях во время дорожных работ.