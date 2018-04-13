Білоруси претендують на українського споживача алкоголю

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мінський завод виноградних вин почав поставляти свою продукцію в Україну. Зокрема, йдеться про горілку середнього цінового сегмента, пише БЕЛТА, передає УНН.

Представники заводу розповіли, що перша поставка на український ринок відбулася на цьому тижні.

"Надалі плануємо розширювати асортимент продукції, що поставляється на цей ринок продукції, в тому числі і щодо постачання горілки преміум-сегмента" - повідомили на заводі.

Там також відзначили, що, крім горілки, готові запропонувати українським споживачам лінійку бальзамів і "хороших лікарів". В цілому географія поставок білоруського підприємства налічує вже 24 країни.

Нагадаємо, як писав УНН, українська горілка вважається однією з кращих в світі. Однак легальні обсяги її виробництва протягом останніх трьох років істотно скоротилися. Пов'язано це із завищеними акцизами на алкоголь і високою ціною спирту.

Відзначимо, що українською горілкою 2018 року в Берліні був визнаний бренд "Аrctica".

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