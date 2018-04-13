Белорусы претендуют на украинского потребителя алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Минский завод виноградных вин начал поставлять свою продукцию в Украину. В частности, речь идет о водке среднего ценового сегмента, пишет БЕЛТА, передает УНН.
Представители завода рассказали, что первая поставка на украинский рынок состоялась на этой неделе.
“В дальнейшем планируем расширять ассортимент поставляемой на этот рынок продукции, в том числе и по поставкам водки премиум-сегмента” — сообщили на заводе.
Там также отметили, что, помимо водки, готовы предложить украинским потребителям линейку бальзамов и “хороших ликеров”. В целом география поставок белорусского предприятия насчитывает уже 24 страны.
Напомним, как писал УНН, украинская водка считается одной из лучших в мире. Однако легальные обьемы ее производства на протяжении последних трех лет существенно сократились. Связано это с завышенными акцизами на алкоголь и высокой ценой спирта.
Отметим, что украинской водкой 2018 года в Берлине был признан бренд “Аrctica”.