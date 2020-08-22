Білоруси повинні знайти формат діалогу, але не "дубинками" - Зеленський

"Що стосується кровопролиття (у Білорусі - ред.) - ні в якому разі, ми одразу відреагували - як би там не було, що б там не відбувалось - влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який. Але не "дубинками", вибачте. Спокійний формат діалогу і вийти з цього складного питання. Складного становища, яке продовжується у Білорусі", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Білорусі санкції ЄС розцінили як "шкоду суверенітету" країни.