Білоруси повинні знайти формат діалогу, але не "дубинками" - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що у Білорусі влада і суспільство повинні знайти формат діалогу, а не "дубинок". Про це він сказав під час інтерв'ю в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"Що стосується кровопролиття (у Білорусі - ред.) - ні в якому разі, ми одразу відреагували - як би там не було, що б там не відбувалось - влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який. Але не "дубинками", вибачте. Спокійний формат діалогу і вийти з цього складного питання. Складного становища, яке продовжується у Білорусі", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Білорусі санкції ЄС розцінили як "шкоду суверенітету" країни.