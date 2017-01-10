Білоруса не пропустили до Литви через радянську символіку на авто

У понеділок 9 січня на пункт пропуску Райгардас у Друскінінському районі приїхав 21-річний громадянин Білорусі на автомобілі Peugeot 405. Прикордонники помітити на задньому склі авто наклейку з радянською символікою. Як зазначається, публічна демонстрація символіки суперечить чинному законодавству Литви, тому пропустити чоловіка через кордон не могли.

Йому запропонували або перетнути кордон пішки, або прибрати наклейку на машині. Водій прибирати радянську символіку з автівки відмовився та повернувся до Білорусі.