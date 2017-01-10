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Белоруса не пропустили в Литву через советскую символику на авто

Белоруса не пропустили в Литву через советскую символику на авто

Киев • УНН

 • 8085 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Белоруса не пропустили в Литву через советскую символику на его автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Литвы, передает УНН.

В понедельник 9 января на пункт пропуска Райгардас в Друскининскому районе приехал 21-летний гражданин Беларуси на автомобиле Peugeot 405. Пограничники заметили на заднем стекле авто наклейку с советской символикой. Как отмечается, публичная демонстрация символики противоречит действующему законодательству Литвы, поэтому пропустить мужчину через границу не могли.

Ему предложили или пересечь границу пешком, или убрать наклейку на машине. Водитель убирать советскую символику с машины отказался и вернулся в Беларусь.

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