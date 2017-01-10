Белоруса не пропустили в Литву через советскую символику на авто

В понедельник 9 января на пункт пропуска Райгардас в Друскининскому районе приехал 21-летний гражданин Беларуси на автомобиле Peugeot 405. Пограничники заметили на заднем стекле авто наклейку с советской символикой. Как отмечается, публичная демонстрация символики противоречит действующему законодательству Литвы, поэтому пропустить мужчину через границу не могли.

Ему предложили или пересечь границу пешком, или убрать наклейку на машине. Водитель убирать советскую символику с машины отказался и вернулся в Беларусь.