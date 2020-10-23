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Білорусь змінила правила перетину кордону

Білорусь змінила правила перетину кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Відсьогодні змінилися правила в'їзду-виїзду перетення кордону з Білоруссю. Про це повідомляє пресслужби Державної митної служби України, передає УНН.

"Відсьогодні набрала чинності постанова уряду Білорусі №591, що передбачає ряд правил, яких слід дотримуватися при перетині кордону", - зазначено в повідомленні.

Так, при в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах "червоної зони", необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.

Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн "червоної зони" та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.

Нагадаємо, що наразі до переліку країн "червоної зони" відноситься 131 країна, зокрема й Україна.

Додамо, що в Україні оновили зони карантину.

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