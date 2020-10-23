Беларусь изменила правила пересечения границы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. С сегодняшнего дня изменились правила въезда-выезда пересечения границы с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.
"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Беларуси №591, предусматривающее ряд правил, которых следует придерживаться при пересечении границы", - говорится в сообщении.
Так, при въезде в Беларусь для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в странах "красной зоны", необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.
Также самоизоляцию должны пройти те, кто транзитом проезжал одну из стран "красной зоны" и не имеющие документального подтверждения, что транзит не превышал 24 часа.
Напомним, что сейчас в перечень стран "красной зоны" относится 131 страна, включая Украину.
Добавим, что в Украине обновили зоны карантина.