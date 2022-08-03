білорусь засудила журналістку польського мовника. Варшава пообіцяла відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У середу білоруський суд засудив журналістку польського телеканалу Белсат до п'яти років ув'язнення. Цей вирок Варшава назвала "неприйнятним" та таким, який вона "відреагує". Про це УНН інформує посилаючись на Рolskie Radio.
Деталі
Журналістку Ірину Славнікову було визнано винною нібито у створенні екстремістської групи та організації масових заворушень.
Вона стала останньою з десятків засуджених до ув'язнення за такими звинуваченнями під час репресій, що вибухнули після хвилі протестів у 2020 році.
Славнікову заарештували у жовтні в аеропорту, коли вона поверталася із відпустки. Більшість суду над нею проходила за зачиненими дверима.
Белсат — польський мовник, який спеціалізується на білоруських новинах, які Мінськ затаврував як "екстремістські".
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав її ув'язнення "абсолютним скандалом, порушенням усіх норм цивілізації, прав людини та журналістських стандартів".
"Цей неприйнятний вердикт викличе негайну та рішучу реакцію Польщі на міжнародному рівні", - написав він у Facebook.
Доповнення
Минулого місяця білоруський суд засудив ще одного журналіста Белсату до восьми років позбавлення волі за "державну зраду".
За оцінками білоруської правозахисної групи "Весна-96", у білорусі перебуває близько 1 300 політв'язнів.
Багато хто з них був заарештований під час хвилі протестів проти лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.