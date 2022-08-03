білорусь засудила журналістку польського мовника. Варшава пообіцяла відповідь

Деталі

Журналістку Ірину Славнікову було визнано винною нібито у створенні екстремістської групи та організації масових заворушень.

Вона стала останньою з десятків засуджених до ув'язнення за такими звинуваченнями під час репресій, що вибухнули після хвилі протестів у 2020 році.

Славнікову заарештували у жовтні в аеропорту, коли вона поверталася із відпустки. Більшість суду над нею проходила за зачиненими дверима.

Белсат — польський мовник, який спеціалізується на білоруських новинах, які Мінськ затаврував як "екстремістські".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав її ув'язнення "абсолютним скандалом, порушенням усіх норм цивілізації, прав людини та журналістських стандартів".

"Цей неприйнятний вердикт викличе негайну та рішучу реакцію Польщі на міжнародному рівні", - написав він у Facebook.

Доповнення

Минулого місяця білоруський суд засудив ще одного журналіста Белсату до восьми років позбавлення волі за "державну зраду".

За оцінками білоруської правозахисної групи "Весна-96", у білорусі перебуває близько 1 300 політв'язнів.

Багато хто з них був заарештований під час хвилі протестів проти лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.