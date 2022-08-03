беларусь осудила журналистку польского вещателя. Варшава пообещала ответ

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В среду белорусский суд приговорил журналистку польского телеканала Белсат к пяти годам заключения. Этот приговор Варшава назвала "неприемлемым", и таким, на который она "отреагирует". Об этом УНН информирует ссылаясь на Рolskie Radio.

Детали

Журналистка Ирина Славникова была признана виновной якобы в создании экстремистской группы и организации массовых беспорядков.

Она стала последней из десятков приговоренных к заключению по таким обвинениям во время репрессий, разразившихся после волны протестов в 2020 году.

Славникову арестовали в октябре в аэропорту, когда она возвращалась из отпуска. Большинство суда над ней проходило за закрытой дверью.

Белсат — польский вещатель, специализирующийся на белорусских новостях, которые Минск заклеймил как "экстремистские".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ее заключение "абсолютным скандалом, нарушением всех норм цивилизации, прав человека и журналистских стандартов".

"Этот неприемлемый вердикт вызовет немедленную и решительную реакцию Польши на международном уровне", – написал он в Facebook.

Дополнение

В прошлом месяце белорусский суд приговорил еще одного журналиста Белсата к восьми годам лишения свободы за "государственную измену".

По оценкам белорусской правозащитной группы "Весна-96", в беларуси находится около 1 300 политзаключенных.

Многие из них были арестованы во время волны протестов против лукашенко, находящегося у власти с 1994 года.

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