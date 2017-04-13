Білорусь виплатила “Газпрому” борг у розмірі 726,2 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Білорусь в повному обсязі, в сумі 726,2 млн дол., погасила заборгованість перед “Газпромом” за поставки російського газу в 2016-2017 роках, передає УНН із посиланням на прес-службу "Газпрому".
"Білоруська сторона в повному обсязі, в сумі 726,2 млн дол., погасила прострочену дебіторську заборгованість перед “Газпромом” за поставки російського газу в 2016-2017 роках", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 30 березня міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що Мінськ не готовий сплатити заборгованість за поставлений Москвою газ, яка перевищує 700 млн доларів.
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Суперечка Москви і Мінська з приводу поставок нафти і газу виникла у січні 2016 року. Тоді Білорусь зажадала знизити вартість газу і в односторонньому порядку почала платити менше. У свою чергу Росія пов’язала це питання з поставками нафти, скоротивши їх з обіцяних 5,3 млн тонн в квартал до 3 млн тонн. Станом на лютий 2017 року оскаржувана сума перевищила півмільярда доларів США.