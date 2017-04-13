Беларусь выплатила "Газпрому" долг в размере 726,2 млн долл.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726 200 000 долл., погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Минск не готов оплатить задолженность за поставленный Москвой газ, которая превышает 700 млн долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси возмутились заявлением министра энергетики России о газе

Спор Москвы и Минска по поводу поставок нефти и газа возникла в январе 2016 года. Тогда Беларусь потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке начала платить меньше. В свою очередь Россия связала этот вопрос с поставками нефти, сократив их из обещанных 5,3 млн тонн на квартал до 3 млн тонн. По состоянию на февраль 2017 обжалуемое сумма превысила полмиллиарда долларов США.