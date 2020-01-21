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Білорусь відновила експорт нафтопродуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Білорусь скасувала призупинення експорту нафтопродуктів. Про це повідомив у вівторок глава “Белнефтехима” Андрій Рибаков, передає УНН.

Білорусь відновила експорт нафтопродуктів

“Це був невеликий період призупинення. Призупинення скасовано. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною”, — сказав керівник концерну, слова якого наводить агентство БелТА.

Рибаков пояснив, що для будь-якої нафтопереробки є певний найбільш ефективний радіус реалізації продукції. “Далі логістика починає вступати в силу, — зазначив він. — Звичайно, найближчі ринки будуть найефективніші. Подальша реалізація — через порти, на дальній периметр — буде вже виходити з кон’юнктури того ринку, на який ми будемо поставляти. І взагалі з кон’юнктури світових цін на нафтопродукти. Але найефективніші ринки — це національний і найближчі, на них і будемо в першу чергу орієнтуватися”.

Рибаков додав, що Білорусь готова укласти контракти на поставку нафти з альтернативних Росії джерел і незабаром чекає надходження сировини в республіку.

“Альтернативні поставки опрацьовуються. Не буду анонсувати, але є вже практично готові контракти”, — сказав він.

При цьому глава концерну не уточнив, з якими операційними системами надійде нафта. Говорячи про альтернативні надходження, Рибаков заявив, що “це стосується не тільки самої нафти, але і логістичних каналів її надходження — буде не через порти або залізниці, це будуть вже інші напрямки”.

Глава концерну нагадав, що Білорусь уклала контракт на поставку 80 тисяч тонн нафти з Норвегії, яка надійде на ВАТ “Нафтан”. “Очікуємо початку розвантаження завтра (22 січня) до вечора”, — уточнив Рибаков.

Додамо, що на початку року Білорусь тимчасово призупинила експорт нафтопродуктів.

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