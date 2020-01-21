Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Беларусь отменила приостановление экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщил во вторник глава “Белнефтехима” Андрей Рыбаков, передает УНН.
“Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом”, — сказал руководитель концерна, слова которого приводит агентство БелТА.
Рыбаков пояснил, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции. “Дальше логистика начинает вступать в силу, — отметил он. — Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация — через порты, на дальний периметр — будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки — это национальный и ближайшие, на них и будем в первую очередь ориентироваться”.
Рыбаков добавил, что Беларусь готова заключить контракты на поставку нефти из альтернативных России источников и в скором времени ждет поступления сырья в республику.
“Альтернативные поставки прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты”, — сказал он.
При этом глава концерна не уточнил, из каких стран поступит нефть. Говоря об альтернативных поступлениях, Рыбаков заявил, что “это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления — будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления”.
Глава концерна напомнил, что Беларусь заключила контракт на поставку 80 тысяч тонн нефти из Норвегии, которая поступит на ОАО “Нафтан”. “Ожидаем начала разгрузки завтра (22 января) к вечеру”, — уточнил Рыбаков.
Добавим, что в начале года Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов.