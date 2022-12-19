білорусь поставила "на чергування" передані рф комплекси "Іскандер" і С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У білорусі, з сьогоднішнього дня, на бойове чергування стали передані росією ракетні комплекси "Іскандер" та системи ППО. Про це на конференції за підсумками переговорів з президентом путіним, заявив самопроголошений президент лукашенко, передає УНН.
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"Ми сьогодні поставили на бойове чергування комплекс С-400, який ви (володимир путін - ред.) передали білорусі та комплекс "Іскандер", який ви також передали нам", – заявив лукашенко.
Довідка
"Іскандер" – ракетний комплекс російського виробництва. Серед головних цілей – знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об'єктів на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів "Іскандери" можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.
С-400 – зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Призначена для знищення всіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу (у тому числі гіперзвукових).