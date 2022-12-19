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беларусь поставила "на дежурство" переданные рф комплексы "Искандер" и С-400

Киев • УНН

 • 441611 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В беларуси, с сегодняшнего дня, на боевое дежурство стали переданные россией ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО. Об этом на конференции по итогу переговоров с президентом путиным, заявил самопровозглашенный президент лукашенко, передает УНН.

Цитата

"Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы (владимир путин - ред.) передали беларуси и комплекс "Искандер", который вы также передали нам", – заявил лукашенко.

Справка

"Искандер" – ракетный комплекс российского производства. Среди главных целей – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов на дальности до 500 км. Кроме фугасных и кассетных боеприпасов "Искандеры" могут нести ядерный боезаряд мощностью до 50 килотонн.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

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