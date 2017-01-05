Білорусь підвищила ціни на транзит нафти своєю територією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Білорусь підвищила тарифи на з транспортування нафти по магістральних трубопроводах, розташованих на її території. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на постанову Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі від 30 грудня 2016 року, передає УНН.
Згідно з документом, тариф на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” за маршрутом Унеча (Високе) — Адамова Застава підвищили з 267,32 до 287,90 російських рублів за тонну нетто (без ПДВ), за маршрутом Унеча (Високе) — Броди — з 114,82 до 123,66 російських рублів. Тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” при здійсненні розрахунків в білоруських рублях за маршрутом Річиця — ВАТ “Мозирський НПЗ” становитиме Br0,51 за тонну нетто (без ПДВ), за маршрутом Річиця — Адамова Застава — Br6,96, за маршрутом Річиця — лінійна виробнича диспетчерська станція “Мозир” — Br0,43, за маршрутом Річиця — Броди — Br1,02.
Визначено також тарифи на послуги з транзиту нафти по магістральних трубопроводах ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” і “Полоцктранснефть Дружба” при здійсненні розрахунків в іноземній валюті: за маршрутом Невель — Полоцьк — ВАТ “Нафтан” — 35,16 російських рублів за тонну нетто (без ПДВ ), по маршруту Унеча (Високе) — Полоцьк — ВАТ “Нафтан” — 134,96 російських рублів, по маршруту Унеча (Високе) — Мозир — ВАТ “Мозирський нафтопереробний завод” — 61,36 російських рублів.
Як зазначається, нові тарифи будуть діяти з 1 лютого по 31 березня 2017 року.