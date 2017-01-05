Білорусь підвищила ціни на транзит нафти своєю територією

ukru
20:29 • 32484 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 92284 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 123131 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 129539 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 225281 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167727 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187926 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172719 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164896 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350523 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83181 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70739 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 39129 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51565 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62184 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 225283 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350524 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368387 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284842 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51565 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70739 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83181 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167945 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170522 перегляди
Актуальне
Білорусь підвищила ціни на транзит нафти своєю територією

Білорусь підвищила ціни на транзит нафти своєю територією

Київ • УНН

 • 8945 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Білорусь підвищила тарифи на з транспортування нафти по магістральних трубопроводах, розташованих на її території. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на постанову Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі від 30 грудня 2016 року, передає УНН.

Згідно з документом, тариф на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” за маршрутом Унеча (Високе) — Адамова Застава підвищили з 267,32 до 287,90 російських рублів за тонну нетто (без ПДВ), за маршрутом Унеча (Високе) — Броди — з 114,82 до 123,66 російських рублів. Тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” при здійсненні розрахунків в білоруських рублях за маршрутом Річиця — ВАТ “Мозирський НПЗ” становитиме Br0,51 за тонну нетто (без ПДВ), за маршрутом Річиця — Адамова Застава — Br6,96, за маршрутом Річиця — лінійна виробнича диспетчерська станція “Мозир” — Br0,43, за маршрутом Річиця — Броди — Br1,02.

Визначено також тарифи на послуги з транзиту нафти по магістральних трубопроводах ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” і “Полоцктранснефть Дружба” при здійсненні розрахунків в іноземній валюті: за маршрутом Невель — Полоцьк — ВАТ “Нафтан” — 35,16 російських рублів за тонну нетто (без ПДВ ), по маршруту Унеча (Високе) — Полоцьк — ВАТ “Нафтан” — 134,96 російських рублів, по маршруту Унеча (Високе) — Мозир — ВАТ “Мозирський нафтопереробний завод” — 61,36 російських рублів.

Як зазначається, нові тарифи будуть діяти з 1 лютого по 31 березня 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,412.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,896.93