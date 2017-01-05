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Беларусь повысила цены на транзит нефти по своей территории

Беларусь повысила цены на транзит нефти по своей территории

Киев • УНН

 • 8945 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на ее территории. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года, передает УНН.

Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО “Гомельтранснефть Дружба” по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повысили с 267,32 к 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 до 123,66 российских рублей. Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО “Гомельтранснефть Дружба” при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО “Мозырский НПЗ” составит Br0,51 за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — Br6,96, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция “Мозырь” — Br0,43, по маршруту Речица — Броды — Br1,02.

Определены также тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам ОАО “Гомельтранснефть Дружба” и “Полоцктранснефть Дружба” при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель — Полоцк — ОАО “Нафтан” — 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС ), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО “Нафтан” — 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО “Мозырский нефтеперерабатывающий завод” — 61,36 российских рублей.

Как отмечается, новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года

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