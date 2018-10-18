Білорусь перевірить своїх утилізаторів отрутохімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь перевірить ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на belta.by.
"Аналіз включатиме в себе моніторинг діяльності підприємств на предмет наявності та використання сучасних технологій при поводженні з відходами, дотримання вимог, що пред'являються до ліцензіата", - йдеться в повідомленні.
Станом на 20 вересня, ліцензією на утилізацію небезпечних відходів мають 45 суб'єктів господарювання Республіки.
Нагадаємо, з початку року і станом на вересень в Україні 43 компаніям анульовано ліцензії на поводження з небезпечними відходами.
До кінця року Міністерству екології України потрібно перевірити ще 18 спецпідприємств (112 вже перевірено).