Беларусь проверит своих утилизаторов ядохимикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь проверит лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на belta.by.
"Анализ будет включать в себя мониторинг деятельности предприятий на предмет наличия и использования современных технологий при обращении с отходами, соблюдения предъявляемых к лицензиату требований", - говорится в сообщении.
По состоянию на 20 сентября лицензией на утилизацию опасных отходов обладают 45 субъектов хозяйствования Республики.
Напомним, с начала года и состоянием на сентябрь в Украине 43 компаниям аннулировано лицензии на обращения с опасными отходами.
До конца года Министерству экологии Украины предстоит проверить еще 18 спецпредприятий (112 уже проверено).