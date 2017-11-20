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Білорусь оголосила персоною нон грата радника посольства України

Білорусь оголосила персоною нон грата радника посольства України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Радник посольства України в Білорусі Ігор Скворцов оголошений персоною нон грата. Про це повідомив офіційний представник Комітету державної безпеки Білорусі Дмитро Побяржін, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"За діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, Скворцов оголошений персоною нон грата", - повідомив Д.Побяржін.

Повідомляється, що затриманий у Білорусі українця Павло Шаройко підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі.

"25 жовтня в Міністерство закордонних справ Білорусі направлено матеріали, що підтверджують протиправну діяльність спецслужб України проти нашої держави. Через кілька годин про затримання українського розвідника зовнішньополітичним відомством проінформований посол України в Білорусі Ігор Кизим. З урахуванням характеру двосторонніх відносин досягнуто домовленості дані факти не розголошувати", - додав офіційний представник КДБ.

Як повідомляв УНН, Комітет державної безпеки Білорусі звинуватив громадянина України Павла Шаройко в створенні в країні агентурної мережі.

Нагадаємо, в Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройко.

Українські Національні Новини

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