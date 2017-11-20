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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16367 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 37859 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37064 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины

Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата. Об этом сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

“За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата”, — сообщил Д.Побяржин.

Сообщается, что задержанный в Беларуси украинец Павел Шаройко подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси.

“25 октября в Министерство иностранных дел Беларуси направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против нашего государства. Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством проинформирован посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке”, — добавил официальный представитель КГБ.

Как сообщал УНН, Комитет государственной безопасности Беларуси обвинил гражданина Украины Павла Шаройко в создании в стране агентурной сети.

Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко.

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