Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины

“За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата”, — сообщил Д.Побяржин.

Сообщается, что задержанный в Беларуси украинец Павел Шаройко подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси.

“25 октября в Министерство иностранных дел Беларуси направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против нашего государства. Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством проинформирован посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке”, — добавил официальный представитель КГБ.

Как сообщал УНН, Комитет государственной безопасности Беларуси обвинил гражданина Украины Павла Шаройко в создании в стране агентурной сети.

Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко.