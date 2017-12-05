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Білорусь обмежила ввезення свиней з чотирьох областей України

Білорусь обмежила ввезення свиней з чотирьох областей України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Білорусь тимчасово обмежила ввезення свиней із Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей України через африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляє Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгоспу Республіки Білорусь, передає УНН.

Так, у зв’язку з виявленням вірусу АЧС вводяться тимчасові обмеження на ввезення на територію Республіки Білорусь із Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей України живих свиней, зоопаркових і циркових тварин сприйнятливих видів,сперми кнурів, м'яса свиней (в тому числі диких кабанів) та іншої свинарської сировини, а також продуктів її переробки; шкіряної, рогокопитної та кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, використовуваного обладнання для транспортування, утримування, забою і оброблення свиней і сировини (продукції) тваринного походження.

Зазначені обмеження також поширюються на ввезення кормів і кормових добавок для кішок і собак, а також готових кормів, що пройшли термічну обробку та виготовлені із свинарської сировини, походженням із Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей.

Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалахи африканської чуми.

За словами нардепа С.Тригубенка, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.

Додамо, що масштабне поширення хвороби спровокувало різке подорожчання м’яса.

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