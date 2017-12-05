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Беларусь ограничила ввоз свиней из четырех областей Украины

Беларусь ограничила ввоз свиней из четырех областей Украины

Киев  •  УНН

 • 10769 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Беларусь временно ограничила ввоз свиней из Харьковской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областей Украины за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Республики Беларусь, передает УНН.

Так, в связи с выявлением вируса АЧС вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из Харьковской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областей Украины живых свиней, зоопарков и цирковых животных восприимчивых видов, спермы хряков, мяса свиней (в том числе диких кабанов) и другой свиноводческой сырья, а также продуктов ее переработки; кожевенной, рогокопитнои и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, используемого оборудования для транспортировки, содержание, убоя и разделки свиней и сырья (продукции ) животного происхождения.

Указанные ограничения распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку и изготовлены из свиноводческой сырья, происхождением из Харьковской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областей.

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышек африканской чумы.

По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

Добавим, что масштабное распространение болезни спровоцировало резкое подорожание мяса.

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