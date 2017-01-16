Білорус Л.Кучук очолив ФК "Сталь"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Кам'янська "Сталь" визначилася з новим головним тренером, котрим став 57-річний білоруський фахівець Леонід Кучук, який змінив на цій посаді нідерландця Якоба Галла, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Деталі співпраці між тренером та нині 9-ї команди УПЛ не розголошуються.
Українським любителям футболу Л.Кучук запам'ятався, перш за все, роботою в київському "Арсеналі" (2011-2012), де білоруський фахівець відразу вивів команду в єврокубки.
"Перше завдання - зробити конкурентоспроможну команду, але для цього потрібно докласти дуже багато зусиль, і не тільки моїх", - зауважив фахівець.
Нагадаємо, що білорус починав тренерську кар'єру у 2003 році, коли був призначений старшим наставником мінського "Локомотива". З 2004 по 2010 рік очолював молдовський "Шериф", з яким став шестиразовим чемпіоном Молдови, триразовим володарем Кубка країни.
У січні 2013 року Л.Кучук очолив краснодарську "Кубань", привівши команду до 5-го місця чемпіонату Росії і першого в історії клубу потрапляння в єврокубки. Однак, по закінченню сезону сторони не змогли домовитися про новий контракт і незабаром білоруський фахівець був офіційно представлений як головний тренер московського "Локомотива". Після закінчення сезону 2013/14 "залізничники" фінішували на 3-му місці, ставши бронзовим призером першості Росії вперше з 2006 року. Однак, вже в кінці 2014 роки шляху "Локомотива" і Л.Кучука розійшлися і спеціаліст знову став головним тренером "Кубані", дійшовши разом з краснодарцями до фіналу кубка Росії, після чого контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
Як повідомляв УНН, ПФК "Сталь" припинив співпрацю із тренером Я.Галлом