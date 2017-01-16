Белорус Л.Кучук возглавил ФК "Сталь"

Детали сотрудничества между тренером и сейчас 9-ой командой УПЛ не разглашаются.

Украинским любителям футбола Л.Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском "Арсенале" (2011-2012), где белорусский специалист сразу вывел команду в еврокубки.

"Первая задача - сделать конкурентоспособную команду, но для этого нужно приложить очень много усилий, и не только моих", - отметил специалист.

Напомним, что белорус начинал тренерскую карьеру в 2003 году, когда был назначен старшим наставником минского "Локомотива". С 2004 по 2010 год возглавлял молдавский "Шериф", с которым стал шестикратным чемпионом Молдовы, трехкратным обладателем Кубка страны.

В январе 2013 года Л.Кучук возглавил краснодарскую "Кубань", приведя команду к 5-му месту чемпионата России и первому в истории клуба попаданию в еврокубки. Однако, по окончанию сезона стороны не смогли договориться о новом контракте и вскоре белорусский специалист был официально представлен в качестве главного тренера московского "Локомотива". По окончанию сезона 2013/14 "железнодорожники" финишировали на 3-м месте, став бронзовым призером первенства России впервые с 2006 года. Однако, уже в конце 2014 года пути "Локомотива" и Л.Кучука разошлись и специалист снова стал главным тренером "Кубани", дойдя вместе командой до финала Кубка России, после чего контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Как сообщал УНН, ПФК "Сталь" прекратил сотрудничество с тренером Я.Галлом.