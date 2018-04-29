Білл Гейтс вкладе 12 мільйонів доларів у розробку вакцини від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Засновник IT-компанії Microsoft, один з найбагатших людей світу Білл Гейтс пожертвує 12 мільйонів доларів на розробку універсальної вакцини від грипу, передає УНН з посиланням на The Hill.
Повідомляється, що мільярдер оголосив про створення дослідницького фонду під час виступу на щорічній зустрічі Медичного спільноти Массачусетса.
“Ми запускаємо проект Grand Challenge з бюджетом 12 млн доларів у партнерстві з Page family, щоб прискорити розробку універсальної вакцини від грипу. Мета полягає в тому, щоб спонукати сміливе мислення кращих вчених світу з цілого ряду областей”, — заявив Гейтс.
Нагадаємо, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс інвестував 40 мільйонів фунтів для створення “ідеальної корови”.