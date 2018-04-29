Билл Гейтс вложит 12 млн долларов в разработку вакцины от гриппа

Сообщается, что миллиардер объявил о создании исследовательского фонда во время выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.

“Мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом 12 млн долларов в партнерстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа. Цель состоит в том, чтобы побудить смелое мышление лучших ученых мира по целому ряду областей”, — заявил Гейтс.

Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс инвестировал 40 млн фунтов для создания “идеальной коровы”.