Билл Гейтс вложит 12 млн долларов в разработку вакцины от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс пожертвует 12 млн долларов в разработку универсальной вакцины от гриппа, передает УНН со ссылкой на The Hill.
Сообщается, что миллиардер объявил о создании исследовательского фонда во время выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.
“Мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом 12 млн долларов в партнерстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа. Цель состоит в том, чтобы побудить смелое мышление лучших ученых мира по целому ряду областей”, — заявил Гейтс.
Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс инвестировал 40 млн фунтов для создания “идеальной коровы”.