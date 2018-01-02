Білий дім закликав Іран розблокувати доступ до Instagram та інших соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала владу Ірану повернути доступ до Instagram та інших месенджерів, заблокованих під час антиурядових акцій протесту, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“Адміністрація Трампа закликає Іран розблокувати Instagram та інші соціальні ресурси, заблоковані на фоні протестів”, — повідомляє видання.
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Нагадаємо, 31 грудня влада Ірану тимчасово заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram і месенджера Telegram через антиурядові протести.