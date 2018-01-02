Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к Instagram и другим соцсетям

"Администрация Трампа призывает Иран разблокировать Instagram и другие социальные ресурсы, заблокированные на фоне протестов", - сообщает издание.

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Напомним, 31 декабря власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за антиправительственных протестов.