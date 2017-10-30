Білий дім вкрився павутинням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Перша леді США Меланія Трамп опублікувала фотографію прикрашеного в честь Хеллоуїна Білого дому. Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Також на сайті Білого дому повідомляється, що перша леді США оголошує початок святкування Хеллоуїна в резиденції президента.
У зв'язку з цим відзначається, що територія біля Білого дому буде відкрита 30 жовтня, щоб діти різного віку могли відзначити свято разом з президентським подружжям.