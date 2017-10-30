Білий дім вкрився павутинням

Також на сайті Білого дому повідомляється, що перша леді США оголошує початок святкування Хеллоуїна в резиденції президента.

У зв'язку з цим відзначається, що територія біля Білого дому буде відкрита 30 жовтня, щоб діти різного віку могли відзначити свято разом з президентським подружжям.