Білий дім вкрився павутинням

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Перша леді США Меланія Трамп опублікувала фотографію прикрашеного в честь Хеллоуїна Білого дому. Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Також на сайті Білого дому повідомляється, що перша леді США оголошує початок святкування Хеллоуїна в резиденції президента.

У зв'язку з цим відзначається, що територія біля Білого дому буде відкрита 30 жовтня, щоб діти різного віку могли відзначити свято разом з президентським подружжям.

 

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate #Halloween2017

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

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