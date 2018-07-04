Білий дім: Трамп заявить на саміті НАТО, що США не будуть "свинею-скарбничкою" для всього світу

“Президент збирається під час цих зустрічей дотримуватися позиції, яка має на увазі захист американців, підтримку наших партнерів і союзників. Але, як він багато разів говорив, колись Америка дуже часто вважалася свинею-скарбничкою для всього світу. І це необхідно припинити”, — відповів представник Білого дому на питання, про що американський лідер буде говорити на саміті.

Як повідомляв УНН, хоча Іспанія і витрачає менше 2% свого ВВП на військові витрати, Мадрид ефективно витрачає кошти на участь в місіях НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ, ЄС і міжнародного співробітництва Іспанії Жозеп Боррель, відповідаючи на питання про лист Дональда Трампа з критикою розміру військових витрат союзника по альянсу.