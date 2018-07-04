Белый дом: Трамп заявит на саммите НАТО, США не будут "свиньей-копилкой" для всего мира

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 69604 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109058 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130188 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137290 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173249 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154516 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141957 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130556 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184492 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118371 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Белый дом: Трамп заявит на саммите НАТО, США не будут "свиньей-копилкой" для всего мира

Белый дом: Трамп заявит на саммите НАТО, США не будут "свиньей-копилкой" для всего мира

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе заявит, что США больше не будут “свиньей-копилкой” для всего мира. С такими словами выступил во вторник перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, информирует УНН.

“Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить”, — ответил представитель Белого дома на вопрос, о чем американский лидер будет говорить на саммите.

Как сообщал УНН, хотя Испания и тратит менее 2% своего ВВП на военные расходы, Мадрид эффективно расходует средства на участие в миссиях НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа с критикой размера военных расходов союзника по альянсу.

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