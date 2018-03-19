Білий дім: Трамп не розглядає можливості звільнення Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Адвокат Білого дому Тай Кобб сказав у неділю, що президент США Дональд Трамп не розглядав або не обговорював питання про звільнення спеціального прокурора у "російській справі" Роберта Мюллера, передає УНН з посиланням на Reuters.
"У відповідь на спекуляції ЗМІ та пов'язані з ними питання, поставлені адміністрації, Білий дім ще раз підтверджує, що президент не розглядає або не обговорює питання про звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера", - сказав він.
Заява Т.Кобба з'явилася після того, як Д.Трамп раніше у той же день розкритикував розслідування Р.Мюллера щодо російського втручання на американських президентських виборах 2016 року.
Нагадаємо, The Washington Post раніше повідомляв, що адвокати Д.Трампа хочуть обмежити в часі і тематиці розслідування Р.Мюллера.