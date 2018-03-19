Белый дом: Трамп не рассматривает возможности увольнения Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Адвокат Белого дома Тай Кобб сказал в воскресенье, что президент США Дональд Трамп не рассматривал или не обсуждал вопрос об увольнении специального прокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В ответ на спекуляции СМИ и связанные с ними вопросы, поставленные администрации, Белый дом еще раз подтверждает, что президент не рассматривает или не обсуждает вопрос об увольнении специального прокурора Роберта Мюллера", - сказал он.
Заявление Т.Кобба появилось после того, как Д.Трамп ранее в тот же день раскритиковал расследование Р.Мюллера относительно российского вмешательства на американских президентских выборах 2016 года.
Напомним, The Washington Post ранее сообщал, что адвокаты Д.Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследования Р.Мюллера.