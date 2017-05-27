Білий дім створить оперативний штаб з питань розслідування зв'язків Д.Трампа з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Білий дім має намір створити "оперативний штаб", який відповідає на питання, пов'язані з розслідуванням зв'язків президента Дональда Трампа з Росією, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Штаб буде займатися проблемами витоку даних в ЗМІ.
За попередніми даними, в нього увійдуть зять Трампа Джаред Кушнер, радник зі стратегічних питань Стівен Беннон і член передвиборчого штабу Трампа Корі Левандовскі, а також ряд юристів.
Нагадаємо, сенатор Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа покаятися перед американцями, в разі, якщо для перемоги на президентських виборах він вдався до допомоги Росії.