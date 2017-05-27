Белый дом создаст оперативный штаб по расследованию связей Д.Трамп с Россией

Штаб будет заниматься проблемами утечки данных в СМИ.

По предварительным данным, в него войдут зять Трампа Джаред Кушнер, советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и член предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, а также ряд юристов.

Напомним, сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа покаяться перед американцами, в случае, если для победы на президентских выборах он прибег к помощи России.